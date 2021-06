Tuquinha: 'Levamos uma apresentação lúdica e didática para crianças que ainda não tiveram acesso a um show circense. Circo é cultura e deve ser disseminado também aos menos favorecidos' - Divulgação / Renan Otto

Tuquinha: 'Levamos uma apresentação lúdica e didática para crianças que ainda não tiveram acesso a um show circense. Circo é cultura e deve ser disseminado também aos menos favorecidos'Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 24/06/2021 11:00

SÃO GONÇALO - Alunos da Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes, no bairro Itaúna, viveram uma nova experiência esta semana. Há 27 anos na estrada, o Circo da Alegria levou o projeto Circo nas Escolas - beneficiado pela Lei Aldir Blanc - para as crianças da pré-escola ao 5º ano daquela unidade.

“Nós recebemos o espetáculo com grande felicidade, pois sabemos o quanto pode ser benéfico para o trabalho que desenvolvemos com os alunos na unidade. Nunca tivemos essa oportunidade e ter a participação da introdução da cultura circense na vida dessas crianças é gratificante. Desejamos que o projeto se espalhe em outras unidades”, declarou a diretora da escola, Andrea dos Santos Vianna.



Liderada por seu fundador, o palhaço Tuquinha, a trupe de profissionais apresentou um universo de atividades circenses, como show de palhaço, teatro de fantoches, musicais, mágica cômica, ventriloquismo e outras.

Publicidade

“O projeto surgiu com a ideia de apresentar espetáculos circenses para crianças que não têm acesso ao circo. Levamos uma apresentação lúdica e didática para todas as crianças. Nosso objetivo é espalhar cada vez mais a cultura para os menos favorecidos. Circo é cultura e deve ser disseminado”, disse Tuquinha.

A Lei Aldir Blanc foi criada para apoiar profissionais do setor cultural que sofreram com impacto das medidas de distanciamento social por conta do coronavírus.