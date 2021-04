Anitta e Vanessa Hudgens posam juntas Reprodução

Publicado 17/04/2021 17:46

Rio - Mais internacional do que nunca, Anitta está morando em Miami, nos Estados Unidos. E parece que a estadia por lá tem rendido amizades famosas à cantora. Nos seus stories, no Instagram, a cantora publicou uma foto que mexeu com o coração dos que foram adolescentes no começo dos anos 2000.

Surpreendendo o público, a funkeira compareceu ao mesmo evento que Vanessa Hudgens, que fez o papel de Gabriella Montez, e posou ao lado da atriz. É o poder!