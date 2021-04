Centro de Formação Artística tem o formato de Onda Divulgação

Por Bruno Pirozi

Publicado 13/04/2021 09:00

Rio das Ostras - Por que Dorival Caymmi se inspirou quando olhou pela primeira vez o mar de Rio das Ostras? Alguns relatos contam que sentiu saudade da Bahia e por isso compôs canções populares imortalizadas pelo cancioneiro brasileiro. Não à toa, um dos mais importantes músicos do Brasil ganhou em 2020 uma estátua de bronze instalada na praia do Bosque. Seria Caymmi um visionário? Teria ele sentido que a Vila de Pescadores se tornaria uma respeitosa cidade da Música?

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco viria reconhecer este título em 2019, quando selecionou Rio das Ostras para concorrer ao título de Cidade Criativa da Música. Não foi por um acaso, já que o Município exporta uma leva de bons músicos, incentiva a formação técnica e abre espaço para o mercado de trabalho deste setor, que não acontece, apenas, por músicos, mas por toda uma cadeia de profissionais que vai desde iluminadores, até roaldies, camareiros, maquiadores, luthier, entre outros.

Publicidade

FORMAÇÃO - Prova disso é o Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro. Carinhosamente chamada de “Onda”, por ter ser na fachada a “silhueta” da água em movimento de onda, a escola técnica foi inaugurada em 2002. A unidade, mantida pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, forma cerca de 30 alunos todos os anos em instrumentistas de sopro, cordas, percussão, piano, teclado e também canto. São quatro anos de ininterruptos estudos que garantem profissionais de nível para atuarem como professores, compositores e arranjadores. De lá saem músicos que podem atuar em diversas frentes.

“O músico não é só aquele que vai tocar na noite. Esta boa formação é que vai mandar profissionais para arranjar músicas para cinema, teatro, publicidade, orquestras, trilhas e por aí vai. O campo musical é muito mais amplo. Este setor precisa ser olhado de forma mais ampla, considerando que um eletricista vai dar suporte a um iluminador de palco, um carpinteiro pode trabalhar com um cenógrafo, um maquiador pode ajudar o fotógrafo. Todos podem viver da arte. Então, formar tecnicamente um músico é fortalecer toda a cadeia produtiva deste setor”, contou Cristiane Régis, presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura.

Publicidade

Um dos músicos mais reconhecidos na cidade é o flautista/saxofonista Luiz Felipe Oliveira. Desde a infância, o artista já tinha desenvoltura com o instrumento e a “onda” foi sua primeira casa de formação.

“A base da minha formação musical foi no Centro de Formação Artística onde tive ótimos professores que me preparam bem para o vestibular em música. O espaço tem um papel importante para a formação e profissionalização de artistas. Ser coordenador, hoje, da área musical da Escola me dá muito orgulho. Fui estudante básico e técnico, e professor entre 2014 e 2016. Agora, contribuo como diretor. Hoje sou mestre em Educação Musical pela UFRJ, formado em licenciatura em Música, pelo Conservatório Brasileiro de Música”, contou Luiz Felipe Oliveira.

Publicidade

Quem também passou pelo Centro de Formação foi o guitarrista Paulinho Moreira, que começou sua carreira em Rio das Ostras e se despontou no cenário nacional com a banda Jamz. Hoje, o músico é um dos sócios da Like Produtora, que trabalha com a carreira de diversos artistas.

“A Onda foi e continua sendo muito importante para a formação artística da cidade. A escola abre portas para o aluno que deseja ter um aprendizado sólido para atuar no mercado profissional”, disse.

Publicidade

JAZZ & BLUES - O “fervo” do interesse pela boa música lançou a cidade para o cenário internacional por meio do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, que em 2019, executou sua 17ª edição. De forma bem tímida, o evento nasceu da vontade de ampliar o Rio das Ostras Instrumental, projeto que trazia para a Cidade os melhores músicos instrumentais do País para shows mensais nas areias da praia de Costazul. O interesse do público cresceu tanto que ao longo do tempo o pequeno projeto virou o Festival e ganhou quatro palcos: Concha Acústica, no Centro, Anfiteatro da Lagoa do Iriry, pedra da Praia da Tartaruga, e na Área de Eventos de Costazul, onde há uma série de shows internacionais e brasileiros. Ainda neste espaço fica a Casa do Jazz, com apresentações de artistas da região com músicas de estilo autoral, instrumental e arranjos mais alternativos.

Artistas da Cidade têm a possibilidade de tocar no mesmo palco que os grandes nomes internacionais. Músicos se tornam expectadores e atrações ao mesmo tempo. Uma mistura perfeita em um Festival totalmente gratuito, feito para democratizar o estilo ainda tão elitizado no Brasil.

Publicidade

Entre os nomes de peso já passaram Al Jarreau, Stanley Jordan, Celso Blues Boy, Vox Sambou e Pepeu Gomes. São, no mínimo, cinco dias de eventos, que traz na cenografia uma lembrança de New Orleans.

“Desde sua criação, em 2003, o Festival realizou mais de 550 shows, 100 palestras e workshops somando mais de um milhão de espectadores, mantendo-se fiel à sua proposta inicial, que é focada em formar público, alavancar o turismo, gerar renda, atrair negócios, ofertar cultura, democratizar o acesso ao bem cultural, por meio de sua total gratuidade. Além de fomentar a economia, por meio de sua continuidade, comprovado por estudos feitos pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Sebrae. Os dados mostram que o Festival já chegou a injetar cerca de R$ 9 milhões na economia local, em quatro dias de evento”, disse Stenio Mattos, responsável pelo casting do evento.

Publicidade

Considerado o maior evento da baixa temporada, a última edição realizada do Festival de Jazz & Blues, em 2019, movimentou cerca de R$ 5 milhões nos setores que vivem de turismo, entre pousadas, hotéis, restaurantes, postos de gasolina, mercados, entre outros. Os números foram divulgados pelo Sebrae-RJ.

ROCK – Mas se tem um estilo que anda em alta em Rio das Ostras é o rock and roll. Várias bandas de garagem ensaiam toda semana para apresentações nos Motoclubes da Cidade e aguardam ansiosamente para a chegada do Ostrascycle – Encontro Internacional de Motociclistas, que acontece sempre no último final de semana de março. Motos estilizadas e uma grande feira de produtos do setor estimulam amantes das duas rodas e do som pesado do metal a ficarem uma semana na Cidade.

Publicidade

Segundo dados da Prefeitura de Rio das Ostras, são mais de 70 horas de rock numa ampla estrutura que inclui bares, restaurantes, food trucks e lojas de artigos. “Certamente é o segundo maior evento da cidade, tanto em termos culturais por causa da música, que movimenta as bandas locais que tocam o ano todo no Município, quanto de economia”, disse Aurora Siqueira, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Para o guitarrista e cantor Luan Schuenckel, Rio das Ostras foi o lugar que ele se encontrou para desenvolver seu trabalho. “Eu vim da serra fluminense. Apesar de lá ter faculdade de música não tem essa abertura grande para o músico. Tanto aqueles que querem viver de shows, quanto para os que dão aula ou desenvolvem outras frentes. Foi aqui que me ‘joguei’. Hoje fiz meu nome e tenho meu grupo de alunos, uma agenda boa de shows, clipes e prêmios por meio de editais. Hoje em dia, vivo dignamente por causa da música. Mas eu fui atrás para me qualificar. Fiz faculdade e já estou na pós-graduação”, disse.

Publicidade

CASAS – Por onde se anda em Rio das Ostras é possível encontrar alguém tocando, cantando. Trabalhando na profissão de músico. Seja nos quiosques, pizzarias, bares, ou pelos locais “lado B”.

É o caso da Taberna da Amendoeira e da Confraria do Jamelão. Feitos para abrir espaços para músicos chamados de “Lado B”, quem frequenta sabe que é garantia de apreciar música que foge ao padrão. No local é possível encontrar e curtir todo tipo de arte, poesias, leituras, rodas de conversa, cinema, quadros, troca e vendas de discos, entre outros.

Publicidade

A Taberna da Amendoeira já participou do documentário ‘Joel Barcellos - Juventude Acumulada’, está no Mapa da Cultura do Rio de Janeiro e também sediou o projeto ‘Jazz não Jaz’, na última edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, em 2019.

“Vi muitos músicos surgirem aqui na Taberna. Nunca os podei. Sempre deixei eles muito à vontade para mostrar suas letras, arranjos e canções desconhecidas e também de artistas conhecidos. E foi assim que colaboramos para lançar muitos deles”, contou Regina Muniz, proprietária da Taberna.

Publicidade

“A Taberna é nossa casa. Muitas vezes a gente sai de algum lugar que estávamos tocando para terminar a noite lá, com a Regina e Marcinho. Eles sempre nos deixam a vontade. Lá a gente pode apresentar todas as nossas autorais e ainda é possível ouvir músicas que saem do circuito da grande mídia. Blues, jazz, chorinho, instrumental. Tudo tem por lá”, relata a cantora Micha Devellard.

OUTROS – Durante todo o ano, músicos têm bons espaços de apresentação, como o Festival de Frutos do Mar, Sesc Verão, Festival Cover, Projeto Soul da Casa, que acontece no Teatro Popular, Festival de Marchinhas, Festival de Música Autoral, entre outros.