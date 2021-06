A análise compara a semana epidemiológica 22 (30 de maio a 5 de junho) com a 20 (16 a 22 de maio) de 2021. - SES

A análise compara a semana epidemiológica 22 (30 de maio a 5 de junho) com a 20 (16 a 22 de maio) de 2021.SES

Por Renata Cristiane

Publicado 21/06/2021 20:55 | Atualizado 21/06/2021 20:55

A 35ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na última sexta-feira (18) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostrou que a Região dos Lagos, inserida na área da Baixada Litorânea, segue na bandeira amarela, de risco baixo de contrair a doença.

Além da Baixada Litorânea, as regiões do Médio Paraíba, Serrana e Norte se mantiveram na melhora do cenário epidemiológico desde a última análise. Já a Metropolitana II passou de risco moderado (laranja) para baixo.

Publicidade

Duas regiões estão com bandeira laranja (risco moderado de contrair a doença): Centro-Sul, que estava com bandeira amarela; e Metropolitana I, que se manteve na laranja. E duas com bandeira vermelha (risco alto): Baía da Ilha Grande, que estava com bandeira laranja na análise passada; e Noroeste, que se manteve na vermelha.

A análise compara a semana epidemiológica 22 (30 de maio a 5 de junho) com a 20 (16 a 22 de maio) de 2021.

Publicidade

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

O Estado do Rio de Janeiro apresentou uma redução de 18% no número de óbitos, e as internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) caíram 30% na comparação entre as semanas epidemiológicas analisadas. As taxas de ocupação de leitos no estado, nesta sexta-feira (18), são 66% para leitos de UTI e 42% para leitos de enfermaria.

Publicidade

Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada região