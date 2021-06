A imunização será volante por conta da pandemia do coronavírus, por isso os agentes de controle de endemias vão percorrer as residências - SECOM

A imunização será volante por conta da pandemia do coronavírus, por isso os agentes de controle de endemias vão percorrer as residênciasSECOM

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 20:20

Nesta quarta-feira (23), a Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, chegará a São Cristóvão. A imunização será volante por conta da pandemia do coronavírus, por isso os agentes de controle de endemias vão percorrer as residências do bairro seguindo todas as regras de prevenção, conforme determinação do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde.

A equipe também irá atender em uma base montada na praça do bairro, das 9h às 14h. A imunização é voltada para os animais a partir de três meses de idade. Para os que são de médio ou grande porte, é necessário o uso de focinheira.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO

Depois de São Cristóvão, a próxima localidade atendida pela Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, em Cabo Frio, será o bairro Santo Antônio, em Tamoios, no dia 14 de julho. Além de percorrer as residências, os agentes aplicarão a vacina antirrábica no ponto de atendimento que será montado no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, e funcionará das 9h às 14h.

O cronograma dos bairros a serem percorridos será divulgado mensalmente. A previsão é de que 25 mil cães e gatos sejam vacinados até o fim da campanha, que vai até o fim de dezembro.

Além da campanha, o município também realiza a vacinação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Vigilância em Saúde Ambiental, localizada na rua Índia, nº 40-A, bairro Jardim Flamboyant, no primeiro distrito.

A raiva é uma doença fatal tanto para animais quanto para humanos. Devido à implantação do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, em 1973, pelo Ministério da Saúde, que preconizou as campanhas de vacinação antirrábica canina e felina, o estado do Rio de Janeiro não registra casos da doença em cães e gatos há duas décadas, podendo caracterizar controle da variante 2, que corresponde à transmissão por cães.