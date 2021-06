Segundo o secretário de Administração, Ruy França, a prorrogação foi acordada com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. - Internet

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:07

https://www.aprocesso.com.br/cabofrio/processo/1. O prazo final para a inscrição no Processo Seletivo Simplificado 2021, da Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi prorrogado. Agora, quem tiver interesse em participar terá até às 18h da próxima segunda-feira (28) para se inscrever. Para isso, basta acessar o link

O certame contempla 61 cargos, nos níveis de escolaridade fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 1.100,00 e R$ 4.647,20. O primeiro edital foi publicado no Diário Oficial, no site da Prefeitura, no último dia 14 de junho, e encerrava a inscrição nesta quarta-feira (23).

Segundo o secretário de Administração, Ruy França, a prorrogação foi acordada com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

“Tivemos que prorrogar devido à grande procura, tanto nos acessos ao site, como na Secretaria de Saúde, onde as pessoas estão comparecendo para retirar a certidão por tempo de serviço. Então achamos pertinente prorrogar o prazo de inscrição. Essa decisão foi tomada conjuntamente com a Procuradoria Geral do Município e o Ministério Público”, afirma Ruy França.

Ainda segundo ele, os candidatos que tiveram problemas na inscrição pelo site da Prefeitura, que tenham concluído a inscrição no Processo Seletivo Simplificado de forma errada, ou que anexaram documentos com informações incoerentes ao cargo pretendido, poderão cancelar a inscrição e refazê-la corretamente, gerando um novo número.

Para isso, é preciso finalizar a inscrição, enviando pelo menos os seguintes documentos obrigatórios: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de votação da última eleição ou declaração digital emitida no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

