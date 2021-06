A ocorrência foi apresentada à 126ª DP, onde o homem de 33 anos foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso. - Divulgação

Por Renata Cristiane

Publicado 23/06/2021 13:35

Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta terça-feira (22), na localidade conhecida como Estradinha, no Porto do Carro, periferia de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas estava em patrulhamento no local, quando um transeunte informou que um elemento estaria vendendo entorpecentes no ‘Beco do Rato’. Os policiais foram até o local e avistaram o suspeito.

Ele tentou se desfazer de uma sacola, a arremessando para um terreno, mas foi capturado e assumiu a prática do tráfico de drogas. Na sacola foram apreendidas 463 pedras de crack, 395 cápsulas de cocaína, 80 buchas de maconha e R$25,00 em espécie

A ocorrência foi apresentada à 126ª DP, onde o homem de 33 anos foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso.