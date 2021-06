Para receber a segunda dose da vacina, o cidadão deve ter feito a vacinação da primeira dose no município. - SECOM

Para receber a segunda dose da vacina, o cidadão deve ter feito a vacinação da primeira dose no município. SECOM

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 18:04

Com o objetivo de ampliar a imunização contra a Covid-19 em Cabo Frio, na Região dos Lagos, a Prefeitura anuncia que nesta quinta (24) e sexta (25) vai realizar um mutirão para aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac, produzida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.

No primeiro distrito, o mutirão acontece na quinta-feira (24), no PAM de São Cristóvão, das 9h às 15h. Em Tamoios a ação acontece na sexta-feira (25), no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, 9h às 15h.

Publicidade

Para receber a segunda dose da vacina, o cidadão deve ter feito a vacinação da primeira dose no município. No ato da vacinação deverá apresentar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio, e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.