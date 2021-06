Parque de Exposições de Tamoios vai sediar uma edição especial da Feira do Produtor Rural - SECOM

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 16:42 | Atualizado 23/06/2021 17:08

A partir desta quinta-feira (24), o Parque de Exposições de Tamoios, na Região dos Lagos, vai sediar uma edição especial da Feira do Produtor Rural de Cabo Frio. Acontecendo simultaneamente à I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador, ela terá quatro dias de duração, terminando no domingo (27). Além da programação tradicional, com o comércio de cultivos locais, a feira vai contar ainda com atividades recreativas, venda de comidas típicas e barracas beneficentes.

Respeitando os protocolos de combate à disseminação do coronavírus, todos os presentes deverão usar máscara de proteção e conservar o distanciamento social.

Produtores de diversos cultivos e artesanatos vão expor os produtos ao público em geral. Além do comércio agrícola, a programação desta edição vai contar com oficina de tênis de mesa, feira de livros, gastronomia quilombola com comidas típicas, pescaria beneficente, feira de artesanato e venda de produtos específicos, com renda revertida para o canil municipal. Um espaço será reservado para brincadeiras infantis e esportes.

No Parque de Exposições de Tamoios, que fica localizado na Fazenda Campos Novos, os participantes também poderão visitar o stand da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, e da Secretaria da Melhor Idade, que estará no local fazendo o cadastro para o Cartão do Idoso.

O Parque de Exposições de Tamoios já está pronto para receber a I Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador de Cabo Frio, que começa nesta quinta-feira (24) e vai até sábado (26), sempre das 9h às 22h. A programação é uma realização da Expresso Eventos e da Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio. O objetivo é divulgar a raça e incentivar o pecuarista local.

Mais de 180 cavalos de todo o estado do Rio estão inscritos. Para o acesso ao local, que fica no complexo da Fazenda Campos Novos, é obrigatório usar máscara e respeitar os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19.

“A solenidade de abertura será na quinta-feira, às 9h. Em seguida começa a competição entre os machos, prevista para acontecer no decorrer do dia. A Feira do Produtor Rural também estará acontecendo, com nossos expositores trazendo produtos de qualidade todos os dias do evento, até domingo (27)”, afirma a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito.

Na sexta-feira (25), a programação da Expo Mangalarga vai começar às 9h com o julgamento das fêmeas. Já no sábado (26), será o dia das competições de morfologia, marcha batida e marcha picada para machos e fêmeas. Os vencedores de cada categoria serão premiados com troféus e faixas.