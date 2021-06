Há oportunidades tanto para Nível Médio quanto Superior - Imagem Internet

Há oportunidades tanto para Nível Médio quanto SuperiorImagem Internet

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 13:42

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) captou mais de 440 vagas de emprego essa semana. Das 444 oportunidades disponibilizadas pela Secretaria, 141 são exclusivas para pessoas com deficiência e muitas delas não exigem experiência.







Confira a seguir as vagas:



Fundamental completo



Padeiro



Açougueiro



Atendente de Padaria



Atendente de Lanchonete



Auxiliar de Cozinha



Sushiman



Peixeiro



Auxiliar de Peixaria



Manipulador de Alimentos



Motofretista



Operador de Câmara Fria



Repositor



Auxiliar de Cozinha



Mecânico de Refrigeração



Frentista





Médio completo



Assistente de Compras



Artífice de Manutenção





Superior



Farmacêutico



Para concorrer a esses postos, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, reabertos no início deste ano (Tijuca, na Rua Camaragibe, 25; e Jacarepaguá, na Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102).Confira a seguir as vagas:PadeiroAçougueiroAtendente de PadariaAtendente de LanchoneteAuxiliar de CozinhaSushimanPeixeiroAuxiliar de PeixariaManipulador de AlimentosMotofretistaOperador de Câmara FriaRepositorAuxiliar de CozinhaMecânico de RefrigeraçãoFrentistaAssistente de ComprasArtífice de ManutençãoFarmacêutico

Publicidade

Vagas para pessoas com deficiência



Não exige escolaridade



Atendente de lanchonete





Fundamental incompleto



Operador de Supermercado



Ajudante de Produção



Auxiliar de Serviços Gerais



Servente de Limpeza





Fundamental completo



Repositor



Auxiliar de Frente de Caixa



Deposista//Carregador



Operador de Câmara Fria



Assistente de Loja



Auxiliar Operacional de Limpeza





Médio incompleto



Auxiliar Logístico



Empacotador





Médio completo



Auxiliar Administrativo



Atendente de Lanchonete



Operador de Telemarketing





Superior incompleto



Assistente Administrativo de DP e PMO





Forma Rio



Com objetivo de capacitar a população para o Mercado de Trabalho, a SMTE vem abrindo turmas para cursos de capacitação. As inscrições são feitas de forma online e a divulgação via redes sociais da pasta. Na última quinta-feira (17), duas turmas receberam o certificado de conclusão de curso do Forma Rio, programa de capacitação da Secretaria.

No total, 140 mulheres foram capacitadas e 20 já foram encaminhadas para entrevistas de emprego. Além do Forma Rio, a Secretaria segue oferecendo vagas para cursos online e gratuitos, através da plataforma do Projeto Geração Crescer. São 60 mil vagas, onde mais de 17 mil já foram ocupadas.

Publicidade

São cursos de Trilhas de T.I, Introdução à Programação, Carreira de Dados, Dev. de Software, Carreira em Inteligência Artificial e Trilhas de Carreira no Linkedin Learning, Inglês, Produtividade, Comunicação e Expressão, Educação financeira, Cultura Digital e Qualidade de Vida e Trabalho. Os interessados devem fazer cadastro pelo site https://geracaocrescer.org.br/web/cursos/. O Instituto Crescer conta com apoio do Itaú e da Microsoft e auxilia também na empregabilidade, encaminhando para vagas de emprego