CIEE/ Rio está com 17 vagas abertas para pessoas com deficiênciaReprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 09:20 | Atualizado 18/06/2021 10:00



Rio - O CIEE/ Rio está com 17 vagas abertas para pessoas com deficiência. As oportunidades, para diversos cargos em empresas privadas e órgãos públicos, são para estágio e CLT. Há salários de até R$ 5.200 e bolsa-auxílio a partir de R$ 1.325,24. Para se candidatar, é necessário enviar currículo e laudo médico para o e-mail ( [email protected] ).

"O CIEE/ Rio continua contratando mesmo na pandemia do coronavírus. A equipe da instituição está trabalhando em esquema de rodízio de forma remota e presencial, e as contratações estão sendo feitas por e-mail", pontua o Superintendente do CIEE/Rio, Paulo Pimenta.

Confira as oportunidades

1 - Vaga CLT em associação de assistência social

Cargo: Ajudante de Limpeza;



Requisitos: ensino fundamental completo;



Carga horária: 7h às 16h de segunda a sexta;



Salário: R$ 1.325,24, vale transporte, vale alimentação, plano de saúde após três meses e convênio farmácia;



Local: Centro / Rio de Janeiro.



Os interessados devem encaminhar o currículo e o laudo médico para:



2 - Vaga com carteira assinada na empresa Zoop

Cargo: Analista Financeiro de Monitoramento Pleno;

Cargo: Analista Financeiro de Monitoramento Pleno;

Requisitos: ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharias ou áreas correlatas, experiência com mercado financeiro, conhecimento de ferramentas sistêmicas de tesouraria e Excel avançado;



Carga horária: Teletrabalho, 44 horas semanais a combinar de segunda a sexta



Salário: R$ 5.200,00, assistência médica Bradesco sem desconto, plano odontológico Bradesco sem desconto, Apoio Pass, vale alimentação/refeição R$ 770/mês, benefício flexível: valor mensal disponibilizado através de cartão de crédito para suporte a home office e bem-estar, parceria nacional com a academia Bodytech (75% de desconto), desconto no aplicativo Leiturinha, Flex Holidays: três dias off, além das férias regulamentares, day off de aniversário, bônus concedido em função dos resultados da companhia e performance individual;



Local: teletrabalho.



Os interessados devem encaminhar o currículo e o laudo médico com CID para:



3 - Vaga com carteira assinada na empresa Zoop

Cargo: Analista Financeiro de Liquidez Pleno;

Cargo: Analista Financeiro de Liquidez Pleno;

Requisitos: Ensino Superior Completo em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharias ou áreas correlatas, experiência com mercado financeiro, conhecimento de ferramentas sistêmicas de tesouraria e Excel avançado;



Carga horária: Teletrabalho, 44 horas semanais a combinar de segunda a sexta;



Salário: R$ 5.200,00, assistência médica Bradesco sem desconto, plano odontológico Bradesco sem desconto, Apoio Pass, vale alimentação/refeição R$770,00/mês, benefício flexível: valor mensal disponibilizado através de cartão de crédito para suporte a home office e bem-estar, parceria nacional com a academia Bodytech (75% de desconto), desconto no aplicativo Leiturinha, Flex Holidays: três dias off, além das férias regulamentares, day off de aniversário, bônus concedido em função dos resultados da companhia e performance individual;



Local: Teletrabalho.



Os interessados devem encaminhar o currículo e o laudo médico com CID para:



4 - Vaga com carteira assinada na empresa Zoop

Cargo: Analista de Monitoramento;

Cargo: Analista de Monitoramento;

Requisitos: Ensino médio completo ou cursando ensino superior, conhecimento na operação de ferramentas de monitoramento (Zabbix, Grafana, New Relic, etc), não necessariamente com implementação, familiaridade com ferramentas de análise de logs - Graylog/Elastic, experiência em sistema operacional baseados em Linux e Troubleshooting;



Carga horária: Escala de 12x36 no período noturno;



Salário: R$ 5.600,00, assistência médica Bradesco sem desconto, plano odontológico Bradesco sem desconto, Apoio Pass, vale alimentação/refeição R$770,00/mês, benefício flexível: valor mensal disponibilizado através de cartão de crédito para suporte a home office e bem-estar, parceria nacional com a academia Bodytech (75% de desconto), desconto no aplicativo Leiturinha, Flex Holidays: três dias off, além das férias regulamentares, day off de aniversário, bônus concedido em função dos resultados da companhia e performance individual.



Local: Teletrabalho.



Os interessados devem encaminhar o currículo e laudo médico com CID para:



5- Vaga com carteira assinada na empresa Zoop

Cargo: Analista de Operações Financeiras Júnior

Cargo: Analista de Operações Financeiras Júnior

Requisitos: Ensino Superior Completo em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharias ou áreas afins, Excel avançado, experiência com backoffice financeiro, manipulação de dados e tratamento de diferenças transacionais



Carga horária: teletrabalho – 44 horas semanais a combinar de segunda a sexta



Salário: R$ 3.300,00, assistência médica Bradesco sem desconto, plano odontológico Bradesco sem desconto, Apoio Pass, vale alimentação/refeição R$770/mês, benefício flexível: valor mensal disponibilizado através de cartão de crédito para suporte a home office e bem-estar, parceria nacional com a academia Bodytech (75% de desconto), desconto no aplicativo Leiturinha, Flex Holidays: três dias off, além das férias regulamentares, day off de aniversário, bônus concedido em função dos resultados da companhia e performance individual.



Local: teletrabalho.



Os interessados devem encaminhar o currículo e o laudo médico com CID para:



6- Vaga com carteira assinada na empresa Zoop

Cargo: Analista de PLD Júnior;

Cargo: Analista de PLD Júnior;

Requisitos: Ensino Superior Completo em Direito, Administração ou Engenharia, conhecimento do Pacote Office, inglês avançado e experiência em rotinas de PLD;



Carga horária: Teletrabalho – 44 horas semanais a combinar de segunda a sexta;



Salário: R$ 3.300, assistência médica Bradesco sem desconto, plano odontológico Bradesco sem desconto, Apoio Pass, vale alimentação/refeição R$770,00/mês, benefício flexível: valor mensal disponibilizado através de cartão de crédito para suporte a home office e bem-estar, parceria nacional com a academia Bodytech (75% de desconto), desconto no aplicativo Leiturinha, Flex Holidays: três dias off, além das férias regulamentares, day off de aniversário, bônus concedido em função dos resultados da companhia e performance individual;



Local: Teletrabalho.



Os interessados devem encaminhar o currículo e o laudo médico com CID para:



7- Vaga de estágio em empresa do ramo público

Cargo: Estágio;

Cargo: Estágio;

Requisitos: Cursando a partir do 3º de engenharias ou áreas de TI;



Carga horária: 8h às 14h de segunda a sexta;



Bolsa-auxílio: R$ 1.125,69 e auxílio transporte;



Local: Centro / Rio de Janeiro.



Os interessados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para:



8- Vaga de estágio em empresa do ramo público

Cargo: Estágio;

Cargo: Estágio;

Requisitos: Cursando Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, Administração, Economia ou Contabilidade;



Carga horária: 6 horas diárias de segunda a sexta;



Bolsa-auxílio: R$ 1.546,38, vale refeição e auxílio transporte;



Local: Centro / Rio de Janeiro.



Os interessados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para:

Colocar no assunto: Estágio – PCD485.



9 - Vaga com carteira assinada em empresa do ramo da Educação

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais;

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais;

Requisitos: Ensino Fundamental Completo;



Carga horária: 44h semanais com uma hora de intervalo, podendo ser distribuído das 7h às 19h de segunda a sexta;



Remuneração: Salário de R$ 1.081,81, vale transporte, refeição no local, vale alimentação e subsidio de 50 % no plano de saúde contratado pela empresa.



Local: Tijuca.



Os interessados devem encaminhar o currículo e o laudo médico para:



10 - Vaga de estágio em empresa do ramo público

Cargo: Estágio;

Cargo: Estágio;

Requisitos: Cursando do 3º ao 6º período Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação



Carga horária: 6 horas diárias de segunda a sexta;



Bolsa-auxílio: R$ 1.546,38, vale refeição e auxílio transporte;

Local: Centro / Rio de Janeiro.



Os interessados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para:



11 - Vaga de estágio em empresa do ramo público

Cargo: Estágio;

Cargo: Estágio;

Requisitos: Cursando a partir do 3º período Análise de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação;



Carga horária: 6 horas diárias de segunda a sexta;



Bolsa-auxílio: R$ 1.546,38, vale refeição e auxílio transporte;



Local: Centro / Rio de Janeiro.



Os interessados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para:



12 - Vaga de estágio em empresa do ramo público

Cargo: Estágio em Economia, Engenharia de Produção ou Administração;

Cargo: Estágio em Economia, Engenharia de Produção ou Administração;

Requisitos: Ensino Superior Cursando Economia, Engenharia de Produção ou Administração do 3º ao 4º período;



Carga horária: 6 horas diárias de segunda a sexta;



Bolsa-auxílio: R$ 1.546,38, vale refeição e vale transporte;



Local: Centro / Rio de Janeiro.



Os interessados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para:



13 - Vaga de estágio em empresa do ramo público

Cargo: Estágio em Economia, Engenharia de Produção e Administração;

Cargo: Estágio em Economia, Engenharia de Produção e Administração;

Requisitos: Ensino Superior Cursando Economia, Engenharia de Produção e Administração do 3º ao 6º período;

Carga horária: 6 horas diárias de segunda a sexta;



Bolsa-auxílio: R$ 1.546,38, vale refeição e vale transporte;

Local: Centro / Rio de Janeiro.



Os interessados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para:

Colocar no assunto: Estágio – PCD462.



14 - Vaga de estágio em empresa do ramo público

Cargo: Estágio em Contabilidade;

Cargo: Estágio em Contabilidade;

Requisitos: Ensino Superior Cursando 3º ou 4º período de Ciências Contábeis;



Carga horária: 6 horas diárias de segunda a sexta;



Bolsa-auxílio: R$ 1.546,38, vale refeição e vale transporte;



Local: Centro / Rio de Janeiro.



Os interessados devem encaminhar o currículo, laudo médico com CID e declaração da faculdade para:

Colocar no assunto: PCD459.



15 - Vaga com carteira assinada em empresa do ramo de teleatendimento;

Cargo: Operador de Call Center;

Cargo: Operador de Call Center;

Requisitos: Ensino Médio Completo;



Carga horária: 9h às 15h20min de segunda a sábado;



Remuneração: R$ 1.111,00, vale transporte e premiação;



Local: Centro / Rio de Janeiro.



Os interessados devem encaminhar o currículo e laudo médico para:



16 - Vaga com carteira assinada em empresa do ramo da Educação

Cargo: Auxiliar de Tecnologia;

Cargo: Auxiliar de Tecnologia;

Requisitos: Ensino Superior Cursando ou Completo em áreas correlatas à tecnologia ou ensino técnico completo e experiência com manutenção de computadores e equipamentos audio-visuais, conhecimento em montagem de computadores, instalação de sistemas operacionais, sistemas integrados e conhecimento no Pacote Office;

Carga horária: 7h30min às 16h30min de segunda a sexta-feira e dependendo de solicitação, finais de semana e feriados;



Remuneração: R$ 1.950,00, vale transporte, plano de saúde, seguro de vida, café da manhã e almoço no refeitório;



Local: Barra da Tijuca.



Os interessados devem encaminhar o currículo e laudo médico para:



17 - Vaga de estágio em empresa do ramo público

Cargo: Estágio;

Cargo: Estágio;

Requisitos: Ensino Superior Cursando do 3º ao 5º período de Análise de Sistemas, Matemática ou Estatística;



Carga horária: 6 horas diárias de segunda a sexta;



Bolsa-auxílio: R$ 1.546,38, vale refeição e vale transporte;