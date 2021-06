A ação será celebrada no evento online "Ações afirmativas na Defensoria Pública e na Fesudeperj", que começa às 15h e será transmitido no canal da DPRJ no Youtube - Reprodução/Pexels

A ação será celebrada no evento online "Ações afirmativas na Defensoria Pública e na Fesudeperj", que começa às 15h e será transmitido no canal da DPRJ no YoutubeReprodução/Pexels

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:13

A Defensoria do Pública do Rio de Janeiro vai promover, por meio do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur) e em parceria com a Fesudeperj, nesta sexta-feira, 18, o lançamento do Programa Abdias do Nascimento (PAN). Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso aos quadros da instituição e incentivar e apoiar o ingresso de pessoas negras, indígenas e com deficiência na carreira da DP, serão concedidas 12 bolsas de monitoria para cotistas.

A ação será celebrada no evento online “Ações afirmativas na Defensoria Pública e na Fesudeperj”, que começa às 15h e será transmitido no canal da DPRJ no Youtube.



A iniciativa considera a necessidade de ações inclusivas por parte da instituição, e dialoga com a GT de Ações Afirmativas, que tem como finalidade ampliar a democratização dos debates e o combate à desigualdade racial e de gênero. Das 12 bolsas disponibilizadas para o programa, dez serão destinadas a pessoas negras e indígenas, enquanto duas serão destinadas a pessoas com deficiência. O valor total da bolsa concedida a cada pessoa selecionada corresponde a R$ 13 mil, a serem pagos em oito prestações mensais de R$ 1,3 mil.



As pessoas interessadas poderão se inscrever em até três dias após a divulgação do resultado final da prova objetiva preliminar do XXVII Concurso para Ingresso na Carreira da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, através de um formulário eletrônico, preenchendo todos os campos e comprovando os requisitos necessários para a concessão da bolsa, que estão descritos no edital do PAN. A prova será neste domingo, 20.



De acordo com as normas do programa, será exigida dos beneficiários frequência mínima de 70%, resumo de uma a duas matérias por mês (com rodízio de matérias), participação em reuniões semanais de monitoria e apresentação mensal de um relatório com as atividades desenvolvidas, tais como cronograma de estudos e indicação de cursos e aulas frequentadas.



Com o objetivo de apresentar todos os detalhes, o evento online do lançamento do Programa Abdias do Nascimento terá a participação do defensor público-geral, Rodrigo Pacheco; da diretora de capacitação do Cejur, Adriana Britto; da coordenadora de promoção de equidade racial, Daniele Silva; do coordenador do Núcleo de Atendimento à pessoa com Deficiência, Pedro Gonzalez; e do diretor presidente e acadêmico da Fesudeperj, Arnaldo Goldemberg.