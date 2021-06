Nesta semana, 937 oportunidades estão disponíveis para trabalhadores fluminenses - Reprodução / internet

Nesta semana, 937 oportunidades estão disponíveis para trabalhadores fluminensesReprodução / internet

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:35

Rio - Apesar da dificuldade econômica que tem assolado o país nos últimos tempos, o estado do Rio ficou em 8º lugar no ranking nacional da geração de postos de trabalho em abril, com um crescimento de 312,1% no saldo de empregos no último semestre, em relação ao anterior. Nesta semana, 937 oportunidades estão disponíveis para trabalhadores fluminenses. Confira:

Secretaria de Estado, Trabalho e Renda

Publicidade

Em mais uma semana de captação de vagas de emprego, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza, 343 oportunidades, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio de Janeiro. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.







Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 122 vagas oferecidas no local. Entre elas, 20 vagas para Agente Administrativo, 51 para Técnico de Suporte de TI, entre outras. Na Região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 17 vagas. Entre as opções, existem vagas para Eletrotécnico, Encarregado de Obras, Motorista de Caminhão, entre outras.



Cadastro



Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: Na Região Metropolitana, são oferecidas 204 oportunidades. Entre as opções destacam-se 53 oportunidades para Operador de Telemarketing, tendo como pré-requisito ter o ensino médio completo. Além de 51 vagas para Auxiliar de Linha de Produção, entre outras.Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 122 vagas oferecidas no local. Entre elas, 20 vagas para Agente Administrativo, 51 para Técnico de Suporte de TI, entre outras. Na Região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 17 vagas. Entre as opções, existem vagas para Eletrotécnico, Encarregado de Obras, Motorista de Caminhão, entre outras.Para consultar as oportunidades e as informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil. O cadastro também pode ser realizado através do envio do currículo para o e-mail [email protected] Pelo mesmo canal é possível esclarecer dúvidas.

Publicidade

Comunidade Católica Gerando Vidas

A Comunidade Católica Gerando Vidas está com 256 oportunidades de trabalho nesta semana. Há oportunidades para cargos como auxiliar de limpeza, telemarketing, operador de caixa, atendente, recepcionista, fiscal de prevenção e perdas, entre outros postos de trabalho.



Publicidade



Para se inscrever em uma das vagas oferecidas, os interessados devem acessar o site www.trabalhobrasil.com.br . É através deste link que o cadastro é feito para se candidatar. Para mais informações sobre as oportunidades, os candidatos podem ficar de olho na página do Facebook da Comunidade Gerando Vidas ( https://www.facebook.com/sougerandovidas ).

Os candidatos são encaminhados respeitando os critérios de requisitos e quantidade de vagas oferecidas. No encaminhamento que será enviado aos candidatos selecionados, estará o endereço para comparecimento no local do recrutamento, oportunidade que foi encaminhado e para qual empresa o candidato será entrevistado.

Publicidade

Na primeira terça-feira de Julho, a comunidade também vai iniciar a Feira Popular Mãezinha do Céu, onde serão oferecidas gratuitamente frutas, verduras, legumes e hortaliças. A primeira feira vai acontecer no bairro do Engenho de Dentro, percorrendo outros bairros nos meses subsequentes. Serão 100 famílias cadastradas, moradoras do bairro de realização da Feira Popular. Os interessados em ajudar também podem entrar em contato pela página do facebook.

Assaí

Publicidade





Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site O Assaí Atacadista está com 278 vagas de emprego abertas para a cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. As oportunidades, criadas para compor o time de uma nova loja que será inaugurada em Coelho da Rocha, nos próximos meses, são todas efetivas e abrangem diferentes áreas. Entre alguns dos postos dos setores, estão Chefe de Seção, Nutricionista, Fiscal de Prevenção de Perdas, Auxiliar de Cozinha, Repositor de Mercadorias, Operador de Caixa, Auxiliar de Manutenção, Operador de Empilhadeira, entre outras funções que também incluem oportunidades para pessoas com deficiência.Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaisaojoaodomeriti.gupy.io / até o dia 14 de julho. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Luandre

Publicidade

A Luandre, empresa especializada em soluções de recursos humanos, está com 60 vagas para o Rio. Há oportunidades para atendente, auxiliar de estoque, auxiliar logístico, fisioterapeuta, farmacêutico e outros. Os salários vão de R$ 900 a R$ 3,5 mil.