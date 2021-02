No ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado pode impor medidas restritivas a quem se recusar a tomar o imunizante Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 19:19

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza, esta semana, 769 oportunidades, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as Regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Serrana do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Na Região Metropolitana, são oferecidas 176 oportunidades. Entre elas 80 vagas para operador de telemarketing, 15 para atendente de lanchonete, 10 para auxiliar de produção da confecção de roupas, entre outras.



Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 232 vagas oferecidas. Destacam-se 20 vagas para garçom, 10 para atendente balconista, entre outras.



Moradores da Região do Médio Paraíba podem se candidatar a uma das 45 vagas oferecidas. Entre as funções, existem oportunidades para auxiliar de cozinha, coordenador de restaurante, entre outras.



Na Região Centro-Sul Fluminense são divulgadas 100 vagas, 50 para auxiliar de cozinha e 50 para garçom. Também são oferecidas 216 para pessoas com deficiência. Destas, 200 para operador de telemarketing.





Cadastro