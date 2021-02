Secretaria fica na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, Centro Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Publicado 09/02/2021 14:02

Nesta semana, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza 737 oportunidades, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as Regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais próxima, portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.