Por O Dia

Publicado 23/06/2021 20:06

Acontece nesta quinta-feira (24), às 9h, no Parque de Exposições de Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, a solenidade de abertura da 1ª Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador. O evento acontece até sábado (26), sempre das 9 às 22h. Os últimos ajustes aconteceram nesta quarta-feira (23). Os quase 200 animais que participação da exposição chegaram ao longo do dia e já estão alocados nos espaços.

A exposição é uma realização da Expresso Eventos e da Associação de Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Estado do Rio, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio.

Respeitando os protocolos de prevenção ao coronavírus, todos os presentes deverão usar máscara de proteção e observar o distanciamento social.

A solenidade de abertura será transmitida ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Cabo Frio (https://www.facebook.com/PrefeituradeCaboFrio) . A programação seguirá com a competição entre os machos, prevista para acontecer no decorrer do dia.

Simultaneamente ao evento, a Fazenda Campos Novos também sediará, de quinta (24) a domingo (27), uma edição especial da Feira do Produtor Rural. Aberta ao público, ela vai contar com exposição e comércio de cultivos locais. A secretária de Agricultura e Pesca de Cabo Frio, Katyuscia Brito, destacou a importância do evento e reforçou as medidas preventivas.

“Realizamos os últimos ajustes e recebemos os animais nesta quarta. Na quinta estaremos aguardando os visitantes para esse grande evento. Todos com suas máscaras, álcool em gel e distanciamento. Proximidade será apenas com os lindos animais que estão no Parque de Exposição de Tamoios”, disse Katyuscia.