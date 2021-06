Há hoje 73 hospitalizados por Covid-19 na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto 3.155 - com sintomas leves - se recuperam em quarentena domiciliar - Divulgação / Fabio Rodrigues Pozzebom

Por Irma Lasmar

Publicado 25/06/2021 10:51

SÃO GONÇALO - O boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde confirmou 12 óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta quinta-feira (24), chegando a 2.662 no total. As mortes ocorreram entre os dias 22 de abril e 7 de junho.

Até o momento, a cidade contabiliza 92.290 casos confirmados, sendo 86.400 curados. Há hoje 73 hospitalizados por Covid-19 na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto 3.155 - com sintomas leves - se recuperam em quarentena domiciliar. Existem ainda outros 70 óbitos sendo investigados.

Os óbitos lançados a cada boletim são de datas retroativas, pois aguardam os resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Mortes de ontem:

Feminino, 56 anos, Porto do Rosa

Feminino, 43 anos, Lindo Parque

Feminino, 63 anos, Sacramento

Feminino, 55 anos, Brasilândia

Feminino, 83 anos, Coelho

Masculino, 85 anos, Raul Veiga

Masculino, 60 anos, Lagoinha

Masculino, 58 anos, Miriambi

Feminino, 70 anos, Itaúna

Feminino, 60 anos, Alcântara

Feminino, 48 anos, Rocha

Feminino, 62 anos, Jardim Catarina