Vacina contra Covid em Duque de CaxiasReprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 17:20

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (30), a Prefeitura de Duque de Caxias segue com a vacinação da primeira dose para pessoas com 46 anos ou mais e gestantes, puérperas e lactantes acima de 18 anos. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o município vem seguindo o calendário unificado por idade recomendado pelo Governo do Estado.



Para quem tem 46 anos ou mais é obrigatório a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência. Para este grupo a vacinação acontece, a partir das 7hs, nos seguintes locais:

* UBS Calundu

* UBS Barro Branco

* ESF Jardim Olimpo

* ESF Vila Maria Helena

* ESF Cristóvão Colombo

* ESF Jardim Anhangá



Gestantes, puérperas e lactantes com ou sem comorbidades (acima de 18 anos):

A primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes (De bebê até 12 meses), com ou sem comorbidades, segue até sexta-feira (02/07), das 7h às 15h, nos seguintes locais:

- Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro)

- CRAESM de Xerém (Rua 25 de Agosto – Vila Santa Alice – Xerém)

As gestantes e puérperas devem apresentar o laudo médico do obstetra. As lactantes (de bebê até 12 meses) devem apresentar o laudo do profissional de saúde que realiza o acompanhamento do bebê.

Nos três casos é obrigatório ainda a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.



Vacinação para faltosos da segunda dose de Astrazeneca e Coronavac:

O município também segue com a vacinação de segunda dose, até sexta-feira (02/07), para todos aqueles que não compareceram às convocações feitas até agora. A vacinação acontece, das 7h às 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.