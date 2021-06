Aulão junino em Duque de Caxias - Divulgação/Gabriel Mendes

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Duque de Caxias não deixou passar em branco o mês das festividades juninas. Seguindo todos os protocolos de segurança no combate a Covid-19, alunos do projeto Aqui tem Esporte promoveram uma manhã diferente no Centro Esportivo Arnão, localizado na Rua Baltazar da Silveira, na Vila Guanabara. No horário da manhã foi realizado um aulão de dança junina, com a presença do secretário Sérgio Corrêa.



O projeto Aqui tem Esporte atende a mais de 12 mil alunos, em 23 polos, nos quatro distritos de Duque de Caxias. Através da iniciativa, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer oferece gratuitamente aulas de zumba, Ginástica, Hidroginástica, Natação infantil e adulto, Jiu-jitsu, Judô, Basquete, Atletismo, Futsal, Jump, Voleibol, Handebol, Defesa Pessoal para mulheres, Taekwondo e circuito funcional, entre outras modalidades, além de atividades para crianças, jovens, adultos e terceira idade com iniciação desportiva e comunitária.

Aulão junino em Duque de Caxias Divulgação/Gabriel Mendes



Quem quiser se inscrever deve procurar um dos polos do projeto que tenha a atividade desejada, apresentar atestado médico, foto 3x4, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e identidade.