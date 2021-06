Conselho Tutelar em Duque de Caxias - Divulgação

Conselho Tutelar em Duque de CaxiasDivulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 09:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, inaugurou um trailer do Conselho Tutelar Itinerante. A iniciativa tem o objetivo de chegar às áreas de difícil acesso da cidade, nas quais a distância e a situação econômica afastam a população do acesso aos seus direitos.

Durante esta semana, até o dia 02/07, o veículo ficará no CIEP 319 – Oduvaldo Viana Filho, na Av. Anhangá (praça do Jardim Anhangá), com atendimento sempre das 10h às 15h, oferecendo serviços como: atendimento do conselho tutelar, assessoria jurídica, isenções, encaminhamentos para cadastro único (bolsa família, BPC, Minha casa Minha Vida), entre outros.

Publicidade

Alem do veículo itinerante, o município possui seis unidades do Conselho Tutelar em locais fixos. A aquisição do trailer vai ajudar a garantir os direitos da população. O veículo tem uma estrutura equipada com mesa, cadeira, ar condicionado, computador, impressora, frigobar, materiais de escritório, de higienização e alimentos. Além disso, conta com profissionais especializados do próprio Conselho para atender o público.

Quem precisar de mais informações pode entrar em contato, através do telefone 3673-3260.