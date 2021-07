Rogério Ceni - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:57

Rio - Apesar dos títulos conquistados, o trabalho de Rogério Ceni ainda é muito questionado pela torcida do Flamengo. Para o comentarista Osvaldo Pascoal, da ESPN, existe uma "má vontade" por parte dos rubro-negros com o treinador.

”Existe uma falta de empatia com o trabalho do Rogério Ceni. Primeiro porque nenhum treinador vai fazer mais o que o Jesus fez, e a torcida sempre vai cobrar isso. O Ceni foi campeão brasileiro com o Flamengo e para a torcida parece que isso não basta. Ninguém vai mais fazer o que o Jesus fez e a torcida precisa entender isso, existe sim uma má vontade e falta de empatia com o trabalho do Rogério Ceni”, declarou Pascoal durante o "Futebol na Veia".

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Fluminense, na Neo Química Arena.