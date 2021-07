Ex-Flamengo, atualmente Paulo Victor defende o Grêmio - (Foto: Divulgação/Flamengo)

Publicado 02/07/2021 15:39

Rio - O Flamengo sofreu uma derrota judicial no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região (TRT-1). De acordo com informações do "Esporte News Mundo", o Rubro-Negro foi condenado a pagar adicional noturno e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ao goleiro Paulo Victor, que atualmente defende o Grêmio. A decisão foi da Segunda Turma do Tribunal e cabe recurso.

Em 2019, o clube carioca havia perdido na primeira instância da Justiça do Trabalho do Rio, porém, os pontos sobre adicional noturno e FGTS haviam sido indeferidos. Com a nova determinação, o Flamengo terá que desembolsar R$ 170 mil, antes o valor era de R$ 150 mil.



Revelado na base do Flamengo, o goleiro, de 34 anos, defende o Grêmio. Ele fez parte do elenco profissional do Rubro-Negro de 2011 a 2016. Além dos dois clubes, Paulo Victor teve uma experiência no futebol turco.