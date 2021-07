Isla - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 13:02

Rio - Apesar da eliminação do Chile na Copa América, o Flamengo ainda não poderá contar com o lateral Maurício Isla no clássico contra o Fluminense, neste domingo, na Neo Química Arena. O jogador ganhou dois dias de folga e só se reapresentará ao clube na segunda-feira.

Sem a volta de Isla, a tendência é que Rogério Ceni mantenha Matheuzinho na equipe titular. O jovem vem colecionando boas atuações com a camisa rubro-negra e tem sido destaque nas últimas partidas.

Além de Isla, Piris da Motta também foi eliminado da Copa América. No entanto, o jogador pode ganhar mais alguns dias de folga, já que não teve férias.