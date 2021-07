Arrascaeta com a nova camisa 2 do Flamengo - Divulgação Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 12:38

Rio - No último sábado, Uruguai e Colômbia se enfrentaram pelas quartas de final da Copa América, e a seleção Celeste acabou eliminada nos pênaltis. O duelo interessava ao Flamengo, tendo em vista que a derrota dos Uruguaios faria com que Arrascaeta voltasse ao clube carioca. O meia é esperado na segunda-feira no Ninho do Urubu.

Contra a Côlombia, Arrascaeta começou como titular, mas foi sacado pelo treinador Óscar Tabárez para a entrada do jovem Facundo Torres. Assim como em 2019, o Uruguai fica fora da semifinal.

O Uruguaio agora se junta a Isla e Piris da Motta como os atletas que reforçam o Flamengo após a Copa América. É esperado que os jogadores já estejam a disposição de Rogério Ceni para a partida contra o Atlético-MG, na quarta-feira.