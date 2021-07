Ronny - Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Publicado 02/07/2021

Rio - As dívidas do Botafogo não param de aparecer. O episódio da vez envolve o meia Ronny, que passou em 2014 no clube e atuou em apenas quatro partidas. Segundo informações do jornalista Matheus Mandy, a Justiça deu 15 dias para o Alvinegro pagar R$ 297.705,56 ao jogador.

Aos 29 anos, Ronny atua no Camboriú (SC). Pelo Botafogo, o meia atuou durante 194 minutos, sendo uma partida pelo Carioca, uma na Libertadores e duas no Campeonato Brasileiro. O Alvinegro tem a opção de parcelar o pagamento, mas precisa fazer um depósito inicial com 30% do valor.