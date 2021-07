Meia-atacante Chay - ESTADÃO CONTEÚDO

Meia-atacante Chay ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:08

Rio - Destaque do Botafogo na Série B, Chay vive uma situação curiosa desde que chegou ao Botafogo. Em todos os jogos que começou como titular, foi substituído pelo técnico Marcelo Chamusca. O jogador explicou os motivos do treinador para sacá-lo no decorrer da partida.

"O nosso grupo é muito qualificado, a verdade é essa. É uma questão tática mesmo, às vezes quem vai entrar vai manter o nível de jogo ou está até melhor. É uma questão de escolha de momento. Quem está entrando dá conta do recado", disse Chay ao programa "Os Donos da Bola".

Chay é o artilheiro do Botafogo na Série B, com três gols. O camisa 14 também deu assistência para outros dois.