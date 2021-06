Marcelo Chamusca se vê pressionado no cargo - ALDO CARNEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 30/06/2021 15:06 | Atualizado 30/06/2021 15:08

Rio - Joel Santana analisou o trabalho de Marcelo Chamusca no Alvinegro e vê o comandante da equipe ameaçado no clube. Em 11º lugar na Série B, o treinador precisa engatar uma sequência de vitórias para evitar a demissão, na opinião do ex-técnico campeão carioca pelo Glorioso em 2010.

"Se vai balançar eu não sei, mas está ficando pendurado. O Botafogo não acerta, não tem um time-base, o ataque é de risos… Ou o Chamusca toma um jeito, arruma esse time para ter sequência de vitórias, ou não vai aguentar mais duas, três rodadas não. Acho bom ele ficar de olho, botar só a viola para tocar. Ele e o técnico do Vasco estão a perigo", analisou Joel Santana em seu canal no Youtube.

Joel sempre afirmou que a segunda divisão é um campeonato diferente, e que vai conseguir o acesso quem souber jogar a Série B. Para o ex-técnico, não é o caso de Chamusca com o Botafogo.

"O Botafogo está igual o Vasco, oscilando. Pensei que ia decolar, mas não vai. Na Série B é danado jogar no campo dos adversários, ainda mais lá em cima, calor, os caras correm para caramba. E vai ter mais dificuldade por aí. O Cruzeiro é a mesma coisa. Ou criam sistema de jogo para toda a competição, sem ficar nesse chove e não molha… É difícil escalar o Botafogo, cada dia tem um contratado novo, não consegue formar uma equipe assim. Ou define ou vai ter dificuldade, principalmente contra times do Norte e Nordeste. Podem jogar pouco, mas correm bastante. Botafogo, Cruzeiro e Vasco que se cuidem, porque um vai ficar no meio da caminho", afirmou.

"É competição mais aguerrida, de marcação, combate e jogada ensaiada. Tem que se deslocar bastante, com deslocamentos difíceis. Você tem que tomar muito cuidado. Sei bem porque já joguei, e sempre que entrei nela saí, mas suando sangue. Ou joga o que a competição pede ou vai ficar oscilando. Pega um Sampaio Corrêa lá, não consegue sair da situação. Vai sofrer", completou Joel Santana.