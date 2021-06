Marcelo Chamusca ainda busca a melhor formação do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Marcelo Chamusca ainda busca a melhor formação do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 10:17

Pressionado após quatro meses de trabalho no Botafogo, Marcelo Chamusca ainda tente encontrar o equilíbrio em meio à constante remontagem do elenco, com chegadas e partidas. Com isso, o treinador, em entrevista ao site 'Ge', acredita que ainda precisará de mais alguns jogos para ter um time preparado com o que deseja.

" Acho que até o fim do primeiro turno, a sequência vai pouco a pouco nos dando a consistência que a gente precisa. A tendência não é a gente fazer muitas contratações, até porque existe uma questão orçamentária. A partir do momento que eu não esteja perdendo nenhum atleta, é manter aqueles jogadores que a gente contratou, procurar entrosar e adaptar eles o melhor e o mais rapidamente possível. A gente vai ter condição de evoluir muito, acho que o Botafogo tem margem pra muito crescimento nessa competição", avaliou Chamusca.



Além das eliminações precoces na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, as fracas atuações deixaram o treinador em situação delicada. Mesmo assim, Chamusca acredita ser possível a recuperação no segundo semestre.

"Eu aceitei o desafio, sabia que era grande, por todo o contexto do Botafogo. A gente não teria tempo hábil pra fazer uma transição. Tudo foi feito com o campeonato em andamento, o que dificulta e traz muito mais trabalho para o treinador (...)Eu acredito muito nos meus jogadores, temos um time competitivo e já temos um bom vestiário", defendeu-se.