LONDRINA X BOTAFOGO - ESPORTES - FERNANDO TERAMATSU/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚD

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 12:52

Rio - A CBF alterou o horário da partida entre Botafogo e Avaí, pela nona rodada da Série B, no próximo sábado, na Ressacada. O duelo, que inicialmente estava marcado para 16h30, agora será disputado às 21h.

O motivo alegado pela entidade foi a observância do intervalo mínimo obrigatório entre as partidas do Botafogo. O Glorioso entrará em campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Vitória, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A partida será importante para o Glorioso, já que as duas equipes se encontram em situação parecida na tabela.