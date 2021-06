Chamusca reconhece as dificuldades, mas aposta na evolução do Botafogo para disputar uma vaga na Série A de 2022 - Vitor Silva / Botafogo

Chamusca reconhece as dificuldades, mas aposta na evolução do Botafogo para disputar uma vaga na Série A de 2022Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 18:47

Rio - Nesta quarta-feira (30), o Botafogo enfrenta o Vitória, às 21h30, no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para o confronto, o técnico Marcelo Chamusca promoveu mudanças para a equipe titular. A informação é do site "Fogão Net".

O lateral-direito Daniel Borges e o atacante Diego Gonçalves serão as novidades na equipe do Glorioso, substituindo respectivamente Warley e Marco Antônio. Por este motivo, o meia-atacante Chay deve recuar para ser o armador da equipe no meio-campo.

Publicidade

A provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Luís Oyama, Pedro Castro e Chay; Ronald, Rafael Navarro e Diego Gonçalves.

Na tabela da Série B, o Botafogo na 11ª colocação com poito pontos, quatro a menos que o quarto colocado do G4, Sampaio Corrêa.