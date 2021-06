Atacante do Uruguai, Cavani ganhou uma camisa do Botafogo de presente após jogo no Nilton Santos - Divulgação/Botafogo

Publicado 29/06/2021 13:06

Depois de Neymar e Cuadrado, da Colômbia, foi a vez de Edison Cavani e Luís Suárez serem presenteados com camisas do Botafogo no estádio Nilton Santos. Os dois estiveram em campo na vitória do Uruguai por 1 a 0 sobre o Paraguai, pela última rodada da fase de grupos da Copa América, na segunda-feira (28).

E como não podia ser diferente com dois ex-companheiros de seleção uruguaia de Loco Abreu, o Botafogo aproveitou para fazer uma referência ao ídolo alvinegro na postagem nas redes sociais, ao escrever para Cavani, autor do gol da vitória: "Aqui atacante uruguaio costuma ir bem, hein, Cavani".



O Estádio Nilton Santos, apesar das críticas ao gramado, receberá mais duas partidas da Copa América. Além de Brasil e Chile pelas quartas de final, o vencedor do confronto também jogará no local na semifinal, contra Peru ou Paraguai.