Publicado 08/03/2021 13:59

Rio - O atacante Edinson Cavani voltará em breve ao futebol sul-americano. De acordo com o jornal "Olé", da Argentina, o uruguaio decidiu que após o fim de seu contrato com o Manchester United, que termina em junho, deixará a Europa para jogar no Boca Juniors.

"Em julho, estará no Boca. Essa é a ideia. Ele decidiu voltar agora e que será no Boca", afirmou uma fonte ao veículo argentino.

De acordo com a publicação, o convite a Cavani partiu de Juan Román Riquelme, ídolo e atual dirigente do Boca. A possibilidade agradou ao jogador, que tem simpatia pelo clube.

Para fechar com o Boca Juniors, Cavani está disposto a reduzir consideravelmente o salário que ganha na Europa. O atacante quer um contrato de três anos pelo valor que recebe em uma temporada no United, de 5 a 6 milhões de dólares (de R$ 28 milhões a R$ 34 milhões).