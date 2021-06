Com quatro acessos no currículo, Marcelo Chamusca foi escolhido a dedo pela diretoria para comandar o Botafogo na Série B do Brasileiro - Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 08:00

Rio - O Botafogo tentará mostrar suas forças para embalar novamente na Série B. Nesta quarta-feira, o Glorioso encara o Vitória, às 21h30, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, querendo voltar a vencer na competição.

Após um bom início de campeonato, onde ficou as quatro primeiras rodadas invicto - foram duas vitórias e dois empates -, o Glorioso teve dificuldades nas últimas partidas e vem de duas derrotas seguidas. O time de Marcelo Chamusca foi derrotado pelo Náutico, por 3 a 1, e pelo Sampaio Corrêa, por 2 a 0.

Sem o Nilton Santos, o Botafogo quer aproveitar a familiaridade que tem com o Raulino de Oliveira e fazer valer o "fator casa" no estádio. Foi lá que o Glorioso teve sua atuação mais convincente até aqui na Série B, na vitória de 3 a 0 sobre o Remo.

O resultado positivo será importante para Marcelo Chamusca, que voltou a sofrer críticas de torcedores por conta do desempenho do time nas últimas partidas. Além disso, o clube precisa se aproximar novamente do G4, já que nas últimas rodadas caiu para a 11ª colocação, com oito pontos.