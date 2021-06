Davi Araújo chegou ao Botafogo em 2020 - Cléber Mendes

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 12:19

Rio - Chega ao fim nesta quarta-feira (30) o contrato do atacante Davi Araújo com o Botafogo. O jogador de 22 anos, que chegou a ser utilizado em uma partida na temporada pelo técnico Marcelo Chamusca, saiu dos planos do clube e passou a treinar em separado até a expiração do vínculo.

Davi foi contratado em 2020 junto ao Real Brasília, já durante o Campeonato Brasileiro, no momento em que a equipe ainda treinada por Paulo Autuori carregava o receio de perder Luís Henrique, negociado posteriormente com o Olympique de Marseille, da França.

Quando desembarcou no Rio de Janeiro, o atleta chegou carregado de elogios dos ex-companheiros de Real Brasília, que apontaram força física, velocidade, agilidade e muita técnica como as principais características do jovem. No entanto, as oportunidades apareceram e Davi não conseguiu despontar com a estrela solitária.

O atacante retorna ao Distrito Federal com uma passagem sem brilhos pelo Alvinegro. Davi Araújo atuou 15 vezes com a camisa do Botafogo e não marcou gols ou deu assistências.