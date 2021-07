Marcelo Chamusca - Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 09:05

Rio - O resultado positivo do Botafogo na partida contra o Vitória foi conquistado com dificuldade na última quarta-feira. Ao fim do confronto, o treinador Marcelo Chamusca rasgou elogios a Chay, autor do gol do Glorioso, mas admitiu que sua equipe enfrentou momentos complicados no confronto.

"O Chay no início do jogo teve uma dificuldade. Não só ele, como toda a equipe. A gente sofreu muito no início do jogo, demorou um pouco até fazer a leitura com relação ao espaço que o adversário estava nos proporcionando. A gente demorou para começar a criar uma superioridade ali dentro, e aí o Chay começou a se apresentar um pouco mais para o jogo. A equipe cresceu", afirmou.



Na opinião do treinador, o Glorioso evoluiu na segunda etapa, após uma mudança de orientação passada por ele ao seu grupo. "No segundo tempo, a gente mudou um pouquinho a postura. Mostrei o espaço que poderíamos utilizar, pedi mais movimentação de bola. Mas eu vejo o Chay como um jogador que nos dá a alternativa de jogar pelo lado, mais pela esquerda, que era a mecânica que ele fazia na Portuguesa; como um meia, um segundo atacante ou um extremo, fazendo um pouquinho mais o lado esquerdo", explicou.