Publicado 20/04/2021 09:30

Rio - Bastante criticado por torcedores do Botafogo e pela imprensa esportiva após as eliminações no Carioca e na Copa do Brasil, o técnico Marcelo Chamusca entrou na mira do CSA, de Alagoas. De acordo com informações da Band, o clube alagoano está monitorando a situação do treinador.

O CSA busca um nome para assumir a equipe após Mozart Santos ir para a Chapecoense. Chamusca teve seu nome lançado numa reunião interna e agrada a diretoria alagoana. O treinador do Botafogo já treinou o rival do CSA, o CRB, em 2004 e 2019. Ele também trabalhou em outros clubes do Nordeste, como Vitória da Conquista, Salgueiro, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Ceará e Vitória.



No entanto, apesar das eliminações, Marcelo Chamusca segue prestigiado no Botafogo. A sua contratação pelo Glorioso tem como alvo a Série B, que começa no final de maio. O comandante conta com o apoio do diretor de futebol Eduardo Freeland e do presidente Durcesio Mello.