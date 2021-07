Chay - Twitter/Botafogo

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 11:15

Rio - Destaque do Botafogo na Série B, o meia-atacante Chay está suspenso para a partida contra o Avaí no próximo sábado, em Florianópolis. O jogador tomou o terceiro amarelo no jogo da última quarta, contra o Vitória, no qual ele marcou o gol que deu a vitória ao Glorioso.