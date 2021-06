Lucas Mezenga - Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 16:25 | Atualizado 30/06/2021 16:28

Rio - O Botafogo tem uma novidade na lista de relacionados para o duelo diante do Vitória, pela Série B. Trata-se do zagueiro Lucas Mezenga, de 19 anos, recém-chegado do Nova Iguaçu após bom Campeonato Carioca pela equipe da Baixada Fluminense. Mezenga surge nos profissionais logo no momento em que o Alvinegro acertou a transferência do zagueiro Sousa, para o Cercle Brugge, da Bélgica.

Quem conhece muito bem a nova contratação do Botafogo é o meia Andrezinho. Atualmente na comissão técnica do Nova Iguaçu, o ex-jogador, que também atuou pelo Botafogo, rasgou elogios aos jovem zagueiro.

"Lucas nunca trouxe dúvida sobre essa projeção rápida. Conheço muito bem, desde o juvenil. Nos juniores a gente já via um potencial, tanto que ele subiu para treinar com a gente, fez algumas partidas no profissional ainda no ano passado. Eu não tinha dúvida que ele ia chegar num clube grande e ia ter essa ascensão meteórica. Até ontem ele estava aqui disputando um campeonato de Série B1 pelo Nova Iguaçu", afirmou Andrezinho em entrevista exclusiva ao "LANCE!".

Lucas Mezenga já atuou pelo sub-20 do Botafogo na vitória diante do Grêmio, no Brasileirão da categoria. Com um a menos do setor no elenco, o atleta foi chamado por Marcelo Chamusca para integrar a equipe que recebe o Vitória nesta rodada da Série B.

"A gente sempre usou ele pelo lado esquerdo, foi uma grata surpresa, principalmente no jogo contra o Botafogo. Não é o lado forte dele por ser destro, mas mesmo assim ele foi bem. As instruções que a gente sempre passou pra ele, principalmente eu, era que ele teria oportunidade em time grande, sempre falamos isso", afirmou Andrezinho.

Ainda de acordo com o ex-jogador, o jogador vem numa evolução constante e garante que o jogador irá brilhar em breve no cenário nacional.

"Eu fazia a analogia de que você dividia o campo em três partes, como se fosse o semáforo. A área de defesa é o sinal vermelho, quer dizer que não pode errar, não pode arriscar, é erro zero. Todos os treinadores gostam de zagueiros que saem jogando, mas tem que ter muito cuidado. Ele sempre foi um cara que ouviu muito. Tem qualidade, mas não tem medo de dar a bola de segurança. Evoluiu muito nesse quesito. É diferente você trabalhar na base para o profissional e jogar contra times grandes, eu acredito que ele será um grande profissional. Só tenho coisas boas. Vão ouvir falar muito bem dele ainda", completou o ex-meia do Botafogo.