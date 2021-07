Bem marcado, Rafael Navarro, artilheiro do Botafogo na Série B, não teve espaço em Volta Redonda - Vítor Silva/Botafogo

Bem marcado, Rafael Navarro, artilheiro do Botafogo na Série B, não teve espaço em Volta RedondaVítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 23:27

Volta Redonda - Foi sem querer querendo, mas está valendo. O chute cruzado de Chay garantiu ao Botafogo o triunfo por 1 a 0 sobre Vitória, nesta quarta-feira, no Raulino de Oliveira, resultado que rendeu três posições para o Alvinegro, agora sétimo colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos e quatro do G-4. Na próxima rodada, o Glorioso enfrenta o Avaí, sábado, na Ressacada.

A bomba de Ronald no travessão no primeiro minuto de bola rolando criou a falsa impressão de que duelo seria movimentado em Volta Redonda. Com muitos erros técnicos, em especial nos passes, o jogo não fluiu e duro de assistir em alguns momentos. A ousadia de Pedrinho e Ronan, do Vitória, e a presença mais agressiva de Chay na chegada ao ataque foram um alento no primeiro tempo. Foi de Chay a jogada que quase originou o gol de Rafael Navarro.

O papo no vestiário alvinegro parece ter surtido efeito. Na volta do intervalo, o Botafogo teve outra postura, mais incisivo e maior presença ofensiva. De fora da área, Pedro Castro deu o primeiro susto em Ronaldo. Pelo alto, foi a vez de Navarro dar trabalho ao goleiro do Vitória. Ao avançar, o Glorioso deixou brechas, e numa delas, Pedrinho obrigou Douglas Borges a fazer uma difícil defesa.

Aos 20, o inesperado e não premeditado chute cruzado de Chay surpreendeu o goleiro Ronaldo, que até tentou alcançar a bola, mas fez a defesa dentro da própria meta: 1 a 0. Querendo ou não, Chay foi premiado pela insistência. Ao renovar o fôlego na marcação com a entrada de Rafael Carioca, Barreto e Matheus Frizzo, o Botafogo resistiu a pressão dos baianos no fim para confirmar a vitória.

BOTAFOGO X VITÓRIA



Local: Raulino de Oliveira

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Gols: 2º tempo - Chay (20 minutos)

Cartões amarelos: Chay, Luís Oyama, Gilvan, Rafael Carioca; Gabriel Bispo, Bruno Oliveira

Cartões vermelhos:

Público: Jogo com os portões fechados



Botafogo: Douglas Borges, Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos (Rafael Carioca); Luís Oyama, Pedro Castro e Chay (Marco Antônio); Ronald (Barreto), Diego Gonçalves (Matheus Frizzo), Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Marcelo Chamusca



Vitória: Ronaldo, Marcelo Alves (Guilherme Santos), Wallace e Mateus Moraes; Raul Prata, Gabriel Bispo (Cedric), Pablo Siles, Soares (David) e Pedrinho; Ronan (Bruno Oliveira) e Dinei (Ygor Catatau). Técnico: Ramon Menezes