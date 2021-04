Marcelo Chamusca Vitor Silva / Botafogo

Rio - O treinador do Botafogo, Marcelo Chamusca gostou do que viu em campo na goleada sobre o Macaé. Eliminado da semifinal do Carioca, o Glorioso se despediu com um resultado expressivo no Nilton Santos. Na opinião do técnico, a equipe de General Severiano precisa ter uma atuação como teve para dar continuidade ao trabalho.

"Foi um jogo em que fizemos muitas finalizações, sendo que acertamos algumas vezes e fizemos quatro gols. A obrigação do Botafogo era vencer o jogo e vencer com autoridade. Independente da fragilidade ou não do adversário. E foi isso que nós fizemos", afirmou.

A partida também marcou o primeiro gol como profissional do atacante Matheus Nascimento. O jovem, de 17 anos, é considerado uma grande promessa da base do Botafogo. Chamusca afirmou que o atleta vem sendo utilizado por necessidade, já que ainda é muito jovem, e que o gol poderá dar mais confiança a ele.



Não era o momento ideal, mas na nossa necessidade tivemos que colocar o Matheus. Ele estava ansioso, porque é um jogador de muita qualidade técnica e a maior virtude dele, ele não estava conseguindo transferir para o jogo. Hoje ele conseguiu. Acredito que com esse gol ele vai ganhar confiança e a tendência é ele crescer porque é um jogador de muito potencial.