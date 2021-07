Com volta de Diego Alves, Flamengo divulga relacionados para clássico contra o Fluminense | Flamengo | O Dia

Diego Alves - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 03/07/2021 15:31

Rio - O Flamengo teve pouco tempo para treinos após a recente vitória sobre o Cuiabá e, neste sábado, finalizou a preparação para o clássico contra o Fluminense, a ser realizado amanhã, em São Paulo. Há pouco, o clube divulgou a lista de relacionados, com destaque para a volta de Diego Alves, poupado na rodada passada, e sem a presença de Diego Ribas, que teve lesão constatada no joelho e tornozelo e, já em fisioterapia, para por cerca de três semanas.



Sem o camisa 10, a dúvida que fica para Rogério Ceni, agora, é quanto à escolha do substituto na função de primeiro volante. Para a vaga, o treinador tem três opções: Hugo Moura, Thiago Maia ou o avanço de Willian Arão, com a entrada de Gustavo Henrique na zaga.



Para o Fla-Flu, quem poderia voltar é Isla, já que o Chile foi eliminado da Copa América na última noite. No entanto, o Rubro-Negro concedeu folgas ao lateral-direito, que só se reapresentará ao Ninho do Urubu na segunda-feira.

