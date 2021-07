Nova camisa 3 do Flamengo para 2021 - Footy Headlines

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 18:05 | Atualizado 03/07/2021 18:10

Rio - O Flamengo deve lançar sua nova camisa 3 em breve. Neste sábado, o site "Footy Headlines", especializado em uniformes, divulgou como será o novo uniforme rubro-negro.

A camisa revelada pelo portal é predominantemente preta, com o escudo do clube, da Adidas e os patrocínios em dourado. Os ombros e as mangas contam com detalhes em vermelho.

O Flamengo entra em campo neste domingo, contra o Fluminense, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.