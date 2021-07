Willian Arão - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 15:04

Rio - O técnico Rogério Ceni promoveu mudanças na equipe do Flamengo para enfrentar o Fluminense, na tarde deste domingo, na Neo Química Arena. Com desfalques no meio-campo, o treinador optou por escalar Willian Arão como volante, sua posição de origem.

Com a mudança de Arão, quem entra na zaga ao lado de Rodrigo Caio é Gustavo Henrique. O defensor iniciou a partida contra o Juventude, na última semana, e teve bom desempenho.

