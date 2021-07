Thiago Maia comemora gol do Flamengo contra o Cuiabá - Alexandre Vidal/ Flamengo

Thiago Maia comemora gol do Flamengo contra o CuiabáAlexandre Vidal/ Flamengo

Publicado 04/07/2021 15:43

Rio - De volta aos gramados após quase oito meses, o volante Thiago Maia não esconde o carinho que desenvolveu pelo Flamengo. Em entrevista ao canal "Pilhado", o camisa 8 exaltou o Rubro-Negro e disse que "assinaria contrato vitalício" com o clube.

"Todo jogador tem o sonho de jogar na Seleção, em um grande clube da Europa. Mas assim, eu não conhecia o Rio de Janeiro, hoje conhecendo e sabendo o quão sensacional é, eu prefiro o Flamengo. Pela fase que está vivendo, pelo tamanho da grandeza e torcida. Então assim, eu escolheria o Flamengo mesmo, eu ficaria mais uns anos aqui certamente", declarou o volante.

" Isso não depende só do jogador né? Mas assim, é claro que eu assinaria também, já falei isso lá atrás. Por mim, não sairia de jeito nenhum. Já comprei casa aqui, tudo estabilizado, então estou muito tranquilo aqui no Rio de Janeiro e no Flamengo", disse Maia sobre um contrato vitalício.