Técnico orienta os jogadores no Ninho e prepara time para amanhãDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 11:38

Rio - O clima não está nada bom para Rogério Ceni no Flamengo. Segundo informações publicadas pelo site "GE", o técnico vem sofrendo cada vez mais com o desgaste interno e tem se mostrado distante no Ninho do Urubu, com algumas pessoas o apontando como "introspectivo" e "depressivo".

De acordo com o portal, além de uma relação fria com a maioria das pessoas do clube, Ceni não tem falado a mesma língua que a diretoria. O treinador não gostou nada de não receber respaldo em atitudes de indisciplina de alguns jogadores, como Gabigol, Gerson, Bruno Henrique, Pedro e Michael, que reclamaram publicamente de substituições. Nenhum deles foi repreendido internamente.

A falta de reforços é outro ponto de divergência entre o treinador e a cúpula rubro-negra. Na opinião de Ceni, a reposição para a saída iminente de Gerson, além do desfalque constante de jogadores por convocações para as seleções em Datas Fifa, deveria ter acontecido.

Outro ponto que preocupa é a relação com jogadores, que não é das melhores. Além de questionamento por escalações, Ceni tem mais proximidade e diálogo com jogadores mais experientes, deixando os menos badalados em segundo plano.

Em um cenário turbulento, o Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira, diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte.