Rogério Ceni - Marcelo Cortes/Flamengo

Rogério CeniMarcelo Cortes/Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 17:15 | Atualizado 05/07/2021 17:17

Rio - Neste domingo, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense em clássico válido pelo Brasileiro. O histórico de Rogério Ceni na função de técnico contra o Tricolor não é bom. Ao todo foram sete partidas, com apenas uma vitória. O retrospecto do comandante diante do clube das Laranjeiras é de 28,5¨%.

Publicidade

Ceni já enfrentou o Fluminense dirigindo três clubes: o São Paulo, o Fortaleza e o Flamengo. Pelo Tricolor Paulista, as equipes se enfrentaram em apenas um jogo. Em 2017, pelo Brasileiro, a partida terminou 1 a 1 no Morumbi.



Pelo Fortaleza, clube que comandou em duas passagens, Ceni encarou o clube das Laranjeiras em dois jogos. No primeiro, válido pelo Brasileiro de 2019 empate sem gols no Rio. Depois, no Castelão, o clube cearense perdeu por 1 a 0, gol marcado por Wellington Silva.

Publicidade

Pelo Flamengo foram quatro jogos até o momento. Ceni foi derrotado em duas partidas. Além do clássico deste domingo, o técnico também perdeu no jogo do returno do Brasileiro de 2020, em duelo realizado no Maracanã, já em janeiro de 2021. Além das finais do Carioca. Na primeira empate por 1 a 1 e no segundo jogo vitória por 3 a 1 e título rubro-negro no Maracanã.

DUELOS DE CENI COMO TÉCNICO CONTRA O FLUMINENSE:

Publicidade

São Paulo 1 x 1 Fluminense - 2017

Fluminense 0 x 0 Fortaleza - 2019

Publicidade

Fortaleza 0 x 1 Fluminense - 2020

Flamengo 1 x 2 Fluminense - 2020

Publicidade

Flamengo 1 x 1 Fluminense - 2021

Flamengo 3 x 1 Fluminense - 2021

Publicidade

Flamengo 0 x 1 Fluminense - 2021