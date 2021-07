Negueba - Foto: Divulgação/Flamengo

NeguebaFoto: Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021

Rio - O meia-atacante, Negueba, de 29 anos, revelado nas categorias de base do Flamengo, é destaque no Incheon United, da Coreia do Sul. O jogador garante estar incentivado com a oportunidade no futebol sul-coreano durante a sequência da temporada. A informação é do site "LANCE".

"Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube. Tenho trabalhado muito para continuar ajudando e melhorando meu desempenho em campo com a camisa do Incheon".

O meia-atacante teve passagens por Coritiba e São Paulo e afirma que está comprometido para fazer um grande segundo semestre no clube coreano.

"Estamos trabalhando muito para que a equipe possa fazer um grande segundo semestre. Só depende da gente. Vamos nos dedicar ao máximo para atingirmos nossos objetivos nestes próximos meses".