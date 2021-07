Brazil's Flamengo coach Rogerio Ceni gestures during the closed-door Copa Libertadores round before the quarterfinals football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Racing at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on December 1, 2020. (Photo by Bruna Prado / various sources / AFP) - AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/07/2021 10:39

O Flamengo levou a pior contra o Fluminense, no último domingo, e acabou derrotado por 1 a 0 no clássico carioca, disputado em São Paulo e válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Como de costume, o time rubro-negro controlou a posse de bola na maior parte do duelo, mas deixou a desejar nas conclusões das jogadas. O técnico Rogério Ceni pregou confiança no estilo de jogo e disse trabalhar por um melhor aproveitamento nas finalizações.

"Treino bastante finalização e quero continuar sendo superior a todos os adversários que eu enfrente, independe do time que eu tenha. Quero continuar sendo propositivo, tentando ter mais oportunidades, mais controle de jogo que os adversários, espero que, no momento correto, as finalizações e chances que a gente cria possam ser convertidas em gol", afirmou.

Com a derrota no clássico, o Flamengo estagnou no meio da tabela de classificação, agora na 10.ª posição, com 12 pontos. Vale lembrar que o clube rubro-negro tem dois jogos a menos do que a maioria do rivais no Brasileirão, já que as partidas contra Grêmio e Athletico-PR, ambas como visitante, foram adiadas.

Dessa forma, a próxima sequência de jogos ganha maior importância e, nesta quarta-feira, já tem duelo decisivo. Em busca da recuperação, o Flamengo visita o Atlético-MG, pela 10.ª rodada do Brasileirão. A partida será disputada às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Nesta segunda-feira, Arrascaeta e Isla retomam as atividades pelo Flamengo no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, após disputarem a Copa América por Uruguai e Chile, respectivamente. A última partida do meia foi na estreia do Brasileirão contra o Palmeiras, no dia 30 de maio.

Pilar no meio de campo do Flamengo, Arrascaeta volta naturalmente ao time titular de Rogério Ceni. Isla, por sua vez, deve ter mais dificuldade para recuperar a titularidade. Na ausência do chileno, o garoto Matheuzinho mostrou segurança e acumulou ótimas atuações. Inclusive, o lateral-direito já é o líder de assistências da equipe na temporada e, também por isso, caiu nas graças da torcida.

Além de Isla e Arrascaeta, o volante paraguaio Piris da Motta também retorna ao Flamengo e está apto para o jogo contra o Atlético-MG. Ele vem de temporada por empréstimo no futebol turco defendendo o Gençlerbirligi Spor Kulübü.