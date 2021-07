Edu é o artilheiro da Série B - Divulgação/Brusque

Publicado 05/07/2021 09:21

Brusque (SC) - Artilheiro do Campeonato Brasileiro Série B, o centroavante Edu, do Brusque, revelou sua dispensa das categorias de base do Flamengo. Em entrevista concedida ao site "ESPN", o jogador do Brusque contou alguns problemas vividos na época em que passou pela Gávea.

Edu rodou pelo futebol carioca e pensou em largar o futebol após ser dispensado pelo Fla. Antes, o centroavante passou por Vasco, Botafogo, Portuguesa e São Gonçalo, mas foi na Gávea onde teve maior destaque dando os primeiros passos no futebol.

"Fui em seguida jogar a Série C do Carioca profissional pelo São Gonçalo Esporte Clube. Depois do Estadual, como eu ainda tinha idade de juniores, fiz um teste no sub-20 do Flamengo que durou uns 40 dias. Fui aprovado e permaneci o resto de 2013 depois do Estadual", disse o atacante, completando:

"Fiz um ano bom, marquei uns 16 ou 17 gols pelo time no último ano de base. Joguei Copa do Brasil, Taça BH e fui artilheiro da Taça OPG. Mas você sabe como é time grande, tem muita coisa que foge da nossa visão. Até hoje não sei qual foi o motivo pelo qual não fiquei, mas faz parte", finalizou Edu.

Em mais uma história vivida pela maioria dos jogadores nas categorias de base, Edu é um exemplo de superação. Na Série B de 2021, o centroavante é o grande destaque da competição com sete gols marcados em nove jogos disputados, liderando a equipe de Santa Catarina no bom início na divisão de acesso.