Flamengo x Fluminense 04/07 Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 18:33

Rio - O torcedor do Flamengo parece ter visto um filme repetido na tarde deste domingo, na Neo Química Arena. A exemplo do que aconteceu nos últimos jogos, a equipe foi muito superior ao Fluminense no primeiro tempo, mas acabou caindo de produção no segundo. Na saída de campo, o lateral Filipe Luís lamentou o vacilo rubro-negro no fim.

"Não tínhamos dado nenhuma chance até então, e numa jogada no fim do jogo, eles conseguiram fazer o gol. A gente não conseguiu o gol, mas temos que ficar com as coisas boas que fizemos. O time vem numa sequência importante de jogos, desgaste muito grande, com vários desfalques. Isso não serve como desculpa, temos que continuar melhorando, crescendo, porque, obviamente, esse plantel pode muito mais do que diz agora a classificação", disse Filipe à TV Globo.

"Eles apostaram tudo no contra-ataque, e é inevitável que em algum momento consigam escapar, assim fica esse jogo ‘lá e cá’, porque também temos um time veloz. Acaba sendo transição a todo momento, que não nos interessa. O que nos interessa é ter o controle do jogo. Estávamos diante de uma equipe forte, que todos conhecem. Como disse antes, essa é a beleza do futebol", completou.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Atlético-MG, no Mineirão.